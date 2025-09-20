LOULOU (LOULOU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00213804 $ 0.00213804 $ 0.00213804 24 timer lav $ 0.00220556 $ 0.00220556 $ 0.00220556 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00213804$ 0.00213804 $ 0.00213804 24 timer høy $ 0.00220556$ 0.00220556 $ 0.00220556 All Time High $ 0.01142393$ 0.01142393 $ 0.01142393 Laveste pris $ 0.00143895$ 0.00143895 $ 0.00143895 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.75% Prisendring (7D) -23.23% Prisendring (7D) -23.23%

LOULOU (LOULOU) sanntidsprisen er $0.00214407. I løpet av de siste 24 timene har LOULOU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00213804 og et toppnivå på $ 0.00220556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOULOU er $ 0.01142393, mens den rekordlave prisen er $ 0.00143895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOULOU endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -23.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOULOU (LOULOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LOULOU er $ 2.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOULOU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.