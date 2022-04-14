Louie the Raccoon ($LOUIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Louie the Raccoon ($LOUIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Louie the Raccoon ($LOUIE) Informasjon $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Offisiell nettside: https://www.louieraccoon.com/ Teknisk dokument: https://t.me/megaontron Kjøp $LOUIE nå!

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Louie the Raccoon ($LOUIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.47K $ 56.47K $ 56.47K Total forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Sirkulerende forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.47K $ 56.47K $ 56.47K All-time high: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 All-Time Low: $ 0.00000985 $ 0.00000985 $ 0.00000985 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Louie the Raccoon ($LOUIE) pris

Louie the Raccoon ($LOUIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Louie the Raccoon ($LOUIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LOUIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LOUIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LOUIEs tokenomics, kan du utforske $LOUIE tokenets livepris!

$LOUIE prisforutsigelse Vil du vite hvor $LOUIE kan være på vei? Vår $LOUIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $LOUIE tokenets prisforutsigelse nå!

