Dagens Louie the Raccoon livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $LOUIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $LOUIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 $LOUIE til USD livepris:

-1.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Louie the Raccoon ($LOUIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:15:27 (UTC+8)

Louie the Raccoon ($LOUIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0020779
$ 0.0020779$ 0.0020779

$ 0
$ 0$ 0

-1.91%

-5.68%

-5.68%

Louie the Raccoon ($LOUIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $LOUIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $LOUIE er $ 0.0020779, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $LOUIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og -5.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Louie the Raccoon ($LOUIE) Markedsinformasjon

$ 60.15K
$ 60.15K$ 60.15K

$ 60.15K
$ 60.15K$ 60.15K

998.31M
998.31M 998.31M

998,312,850.241606
998,312,850.241606 998,312,850.241606

Nåværende markedsverdi på Louie the Raccoon er $ 60.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LOUIE er 998.31M, med en total tilgang på 998312850.241606. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.15K.

Louie the Raccoon ($LOUIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Louie the Raccoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Louie the Raccoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Louie the Raccoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Louie the Raccoon til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.91%
30 dager$ 0+9.33%
60 dager$ 0-0.40%
90 dager$ 0--

Hva er Louie the Raccoon ($LOUIE)

$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Louie the Raccoon ($LOUIE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Louie the Raccoon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Louie the Raccoon ($LOUIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Louie the Raccoon ($LOUIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Louie the Raccoon.

Sjekk Louie the Raccoonprisprognosen nå!

$LOUIE til lokale valutaer

Louie the Raccoon ($LOUIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Louie the Raccoon ($LOUIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $LOUIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Louie the Raccoon ($LOUIE)

Hvor mye er Louie the Raccoon ($LOUIE) verdt i dag?
Live $LOUIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $LOUIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $LOUIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Louie the Raccoon?
Markedsverdien for $LOUIE er $ 60.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $LOUIE?
Den sirkulerende forsyningen av $LOUIE er 998.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$LOUIE ?
$LOUIE oppnådde en ATH-pris på 0.0020779 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $LOUIE?
$LOUIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $LOUIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $LOUIE er -- USD.
Vil $LOUIE gå høyere i år?
$LOUIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $LOUIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:15:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.