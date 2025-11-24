Louie pris i dag

Sanntids Louie (LOUIE) pris i dag er $ 0.00081979, med en 4.91% endring de siste 24 timene. Nåværende LOUIE til USD konverteringssats er $ 0.00081979 per LOUIE.

Louie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 817,990, med en sirkulerende forsyning på 999.41M LOUIE. I løpet av de siste 24 timene LOUIE har den blitt handlet mellom $ 0.00076451(laveste) og $ 0.00083628 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01063902, mens tidenes laveste notering var $ 0.00043275.

Kortsiktig har LOUIE beveget seg +6.62% i løpet av den siste timen og -21.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Louie (LOUIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 817.99K$ 817.99K $ 817.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 817.99K$ 817.99K $ 817.99K Opplagsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Total forsyning 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

