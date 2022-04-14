LOTUS (LOTUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOTUS (LOTUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOTUS (LOTUS) Informasjon Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation. Offisiell nettside: https://lotus.win/ Teknisk dokument: https://docs.lotus.win/ Kjøp LOTUS nå!

LOTUS (LOTUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOTUS (LOTUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.30K $ 31.30K $ 31.30K Total forsyning: $ 657.60M $ 657.60M $ 657.60M Sirkulerende forsyning: $ 657.60M $ 657.60M $ 657.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.30K $ 31.30K $ 31.30K All-time high: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 All-Time Low: $ 0.00002581 $ 0.00002581 $ 0.00002581 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LOTUS (LOTUS) pris

LOTUS (LOTUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOTUS (LOTUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOTUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOTUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOTUSs tokenomics, kan du utforske LOTUS tokenets livepris!

LOTUS prisforutsigelse Vil du vite hvor LOTUS kan være på vei? Vår LOTUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOTUS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!