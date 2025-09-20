LOTUS (LOTUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.29 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +5.44% Prisendring (7D) -8.54%

LOTUS (LOTUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOTUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOTUS er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOTUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +5.44% over 24 timer og -8.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOTUS (LOTUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.83K Opplagsforsyning 657.60M Total forsyning 657,601,096.5185264

Nåværende markedsverdi på LOTUS er $ 34.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOTUS er 657.60M, med en total tilgang på 657601096.5185264. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.83K.