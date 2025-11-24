Lorenzo Wrapped Bitcoin pris i dag

Sanntids Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) pris i dag er $ 95,980, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ENZOBTC til USD konverteringssats er $ 95,980 per ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 299,163,026, med en sirkulerende forsyning på 3.12K ENZOBTC. I løpet av de siste 24 timene ENZOBTC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 115,819, mens tidenes laveste notering var $ 92,926.

Kortsiktig har ENZOBTC beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M Opplagsforsyning 3.12K 3.12K 3.12K Total forsyning 3,116.93989143 3,116.93989143 3,116.93989143

