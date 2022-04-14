Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lorenzo stBTC (STBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) Informasjon Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Offisiell nettside: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Kjøp STBTC nå!

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lorenzo stBTC (STBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 116.77M $ 116.77M $ 116.77M Total forsyning: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Sirkulerende forsyning: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 116.77M $ 116.77M $ 116.77M All-time high: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 All-Time Low: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Nåværende pris: $ 113,455 $ 113,455 $ 113,455 Lær mer om Lorenzo stBTC (STBTC) pris

Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lorenzo stBTC (STBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STBTCs tokenomics, kan du utforske STBTC tokenets livepris!

