Lorenzo stBTC (STBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,399 $ 114,399 $ 114,399 24 timer lav $ 116,800 $ 116,800 $ 116,800 24 timer høy 24 timer lav $ 114,399$ 114,399 $ 114,399 24 timer høy $ 116,800$ 116,800 $ 116,800 All Time High $ 123,802$ 123,802 $ 123,802 Laveste pris $ 61,389$ 61,389 $ 61,389 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -1.29% Prisendring (7D) -1.29%

Lorenzo stBTC (STBTC) sanntidsprisen er $115,009. I løpet av de siste 24 timene har STBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,399 og et toppnivå på $ 116,800, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STBTC er $ 123,802, mens den rekordlave prisen er $ 61,389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STBTC endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lorenzo stBTC (STBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.02M$ 118.02M $ 118.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.02M$ 118.02M $ 118.02M Opplagsforsyning 1.03K 1.03K 1.03K Total forsyning 1,026.208256612314 1,026.208256612314 1,026.208256612314

Nåværende markedsverdi på Lorenzo stBTC er $ 118.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STBTC er 1.03K, med en total tilgang på 1026.208256612314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.02M.