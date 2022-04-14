LORE AI (LORE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LORE AI (LORE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LORE AI (LORE) Informasjon LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?" Offisiell nettside: https://lorevision.ai/ Teknisk dokument: https://docs.lorevision.ai/ Kjøp LORE nå!

LORE AI (LORE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LORE AI (LORE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 267.59K $ 267.59K $ 267.59K Total forsyning: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M Sirkulerende forsyning: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 267.59K $ 267.59K $ 267.59K All-time high: $ 0.00330598 $ 0.00330598 $ 0.00330598 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027422 $ 0.00027422 $ 0.00027422 Lær mer om LORE AI (LORE) pris

LORE AI (LORE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LORE AI (LORE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LORE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LORE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOREs tokenomics, kan du utforske LORE tokenets livepris!

LORE prisforutsigelse Vil du vite hvor LORE kan være på vei? Vår LORE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LORE tokenets prisforutsigelse nå!

