Lord Of SOL (LOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00171875$ 0.00171875 $ 0.00171875 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.92% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -0.62% Prisendring (7D) -0.62%

Lord Of SOL (LOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOS er $ 0.00171875, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOS endret seg med -0.92% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -0.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lord Of SOL (LOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 345.71K$ 345.71K $ 345.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.71K$ 345.71K $ 345.71K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32

Nåværende markedsverdi på Lord Of SOL er $ 345.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOS er 10.00B, med en total tilgang på 9999998592.32. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.71K.