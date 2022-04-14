Looter (LOOTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Looter (LOOTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Looter (LOOTER) Informasjon Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all. Offisiell nettside: https://www.looter.ai Teknisk dokument: https://docs.looter.ai/introduction/greetings-from-looter Kjøp LOOTER nå!

Looter (LOOTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Looter (LOOTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 280.49K $ 280.49K $ 280.49K Total forsyning: $ 67.23M $ 67.23M $ 67.23M Sirkulerende forsyning: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 972.83K $ 972.83K $ 972.83K All-time high: $ 0.056655 $ 0.056655 $ 0.056655 All-Time Low: $ 0.00521656 $ 0.00521656 $ 0.00521656 Nåværende pris: $ 0.01447018 $ 0.01447018 $ 0.01447018 Lær mer om Looter (LOOTER) pris

Looter (LOOTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Looter (LOOTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOTERs tokenomics, kan du utforske LOOTER tokenets livepris!

LOOTER prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOTER kan være på vei? Vår LOOTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOTER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!