Mer om LOOTER

LOOTER Prisinformasjon

LOOTER teknisk dokument

LOOTER Offisiell nettside

LOOTER tokenomics

LOOTER Prisprognose

Looter Pris (LOOTER)

1 LOOTER til USD livepris:

$0.01449302
$0.01449302
0.00%1D
Looter (LOOTER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:26:44 (UTC+8)

Looter (LOOTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01448307
$ 0.01448307
24 timer lav
$ 0.01449782
$ 0.01449782
24 timer høy

$ 0.01448307
$ 0.01448307

$ 0.01449782
$ 0.01449782

$ 0.056655
$ 0.056655

$ 0.00521656
$ 0.00521656

+0.02%

-0.01%

-37.88%

-37.88%

Looter (LOOTER) sanntidsprisen er $0.01449302. I løpet av de siste 24 timene har LOOTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01448307 og et toppnivå på $ 0.01449782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOTER er $ 0.056655, mens den rekordlave prisen er $ 0.00521656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOTER endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -37.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Looter (LOOTER) Markedsinformasjon

$ 280.93K
$ 280.93K

--
--

$ 974.37K
$ 974.37K

19.38M
19.38M

67,230,278.5384174
67,230,278.5384174

Nåværende markedsverdi på Looter er $ 280.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOTER er 19.38M, med en total tilgang på 67230278.5384174. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 974.37K.

Looter (LOOTER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Looter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Looter til USD ble $ -0.0059919391.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Looter til USD ble $ -0.0033526906.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Looter til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.01%
30 dager$ -0.0059919391-41.34%
60 dager$ -0.0033526906-23.13%
90 dager$ 0--

Hva er Looter (LOOTER)

Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.

Looter (LOOTER) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Looter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Looter (LOOTER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Looter (LOOTER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Looter.

Sjekk Looterprisprognosen nå!

LOOTER til lokale valutaer

Looter (LOOTER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Looter (LOOTER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOOTER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Looter (LOOTER)

Hvor mye er Looter (LOOTER) verdt i dag?
Live LOOTER prisen i USD er 0.01449302 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOOTER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOOTER til USD er $ 0.01449302. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Looter?
Markedsverdien for LOOTER er $ 280.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOOTER?
Den sirkulerende forsyningen av LOOTER er 19.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOOTER ?
LOOTER oppnådde en ATH-pris på 0.056655 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOOTER?
LOOTER så en ATL-pris på 0.00521656 USD.
Hva er handelsvolumet til LOOTER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOOTER er -- USD.
Vil LOOTER gå høyere i år?
LOOTER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOOTER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:26:44 (UTC+8)

Looter (LOOTER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

