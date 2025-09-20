Looter (LOOTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01448307 $ 0.01448307 $ 0.01448307 24 timer lav $ 0.01449782 $ 0.01449782 $ 0.01449782 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01448307$ 0.01448307 $ 0.01448307 24 timer høy $ 0.01449782$ 0.01449782 $ 0.01449782 All Time High $ 0.056655$ 0.056655 $ 0.056655 Laveste pris $ 0.00521656$ 0.00521656 $ 0.00521656 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -37.88% Prisendring (7D) -37.88%

Looter (LOOTER) sanntidsprisen er $0.01449302. I løpet av de siste 24 timene har LOOTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01448307 og et toppnivå på $ 0.01449782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOTER er $ 0.056655, mens den rekordlave prisen er $ 0.00521656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOTER endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -37.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Looter (LOOTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.93K$ 280.93K $ 280.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 974.37K$ 974.37K $ 974.37K Opplagsforsyning 19.38M 19.38M 19.38M Total forsyning 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174

Nåværende markedsverdi på Looter er $ 280.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOTER er 19.38M, med en total tilgang på 67230278.5384174. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 974.37K.