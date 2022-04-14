Looped Hype (LHYPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Looped Hype (LHYPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Looped Hype (LHYPE) Informasjon loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Offisiell nettside: https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Looped Hype (LHYPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.20M $ 47.20M $ 47.20M Total forsyning: $ 973.07K $ 973.07K $ 973.07K Sirkulerende forsyning: $ 973.07K $ 973.07K $ 973.07K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.20M $ 47.20M $ 47.20M All-time high: $ 59.58 $ 59.58 $ 59.58 All-Time Low: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Nåværende pris: $ 47.93 $ 47.93 $ 47.93 Lær mer om Looped Hype (LHYPE) pris

Looped Hype (LHYPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Looped Hype (LHYPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LHYPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LHYPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LHYPEs tokenomics, kan du utforske LHYPE tokenets livepris!

