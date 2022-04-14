Looped Hype (LHYPE) tokenomics

Looped Hype (LHYPE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Looped Hype (LHYPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Looped Hype (LHYPE) Informasjon

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.

Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.

loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:

Democratizing Institutional DeFi

  • Providing professional-grade yield strategies to all users

Community-Centric Architecture

  • LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.

HyperCatalyst

  • An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Offisiell nettside:
https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Looped Hype (LHYPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 47.20M
$ 47.20M$ 47.20M
Total forsyning:
$ 973.07K
$ 973.07K$ 973.07K
Sirkulerende forsyning:
$ 973.07K
$ 973.07K$ 973.07K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 47.20M
$ 47.20M$ 47.20M
All-time high:
$ 59.58
$ 59.58$ 59.58
All-Time Low:
$ 9.34
$ 9.34$ 9.34
Nåværende pris:
$ 47.93
$ 47.93$ 47.93

Looped Hype (LHYPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Looped Hype (LHYPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LHYPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LHYPE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LHYPEs tokenomics, kan du utforske LHYPE tokenets livepris!

LHYPE prisforutsigelse

Vil du vite hvor LHYPE kan være på vei? Vår LHYPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.