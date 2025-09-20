Looped Hype (LHYPE) Prisinformasjon (USD)

Looped Hype (LHYPE) sanntidsprisen er $55.93. I løpet av de siste 24 timene har LHYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.55 og et toppnivå på $ 58.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LHYPE er $ 59.58, mens den rekordlave prisen er $ 9.34.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LHYPE endret seg med -0.80% i løpet av den siste timen, -3.79% over 24 timer og +0.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Looped Hype (LHYPE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Looped Hype er $ 54.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LHYPE er 972.74K, med en total tilgang på 972741.3123566287. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.36M.