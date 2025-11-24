Looks Good pris i dag

Sanntids Looks Good (SENDIT) pris i dag er --, med en 6.68% endring de siste 24 timene. Nåværende SENDIT til USD konverteringssats er -- per SENDIT.

Looks Good rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 55,184, med en sirkulerende forsyning på 549.96M SENDIT. I løpet av de siste 24 timene SENDIT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00683355, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SENDIT beveget seg -0.74% i løpet av den siste timen og -29.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Looks Good (SENDIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K Opplagsforsyning 549.96M 549.96M 549.96M Total forsyning 999,958,656.149279 999,958,656.149279 999,958,656.149279

