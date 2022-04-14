looking for cooks ($SCANNING) tokenomics
looking for cooks ($SCANNING) Informasjon
$Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched
looking for cooks ($SCANNING) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for looking for cooks ($SCANNING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
looking for cooks ($SCANNING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak looking for cooks ($SCANNING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $SCANNING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $SCANNING tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $SCANNINGs tokenomics, kan du utforske $SCANNING tokenets livepris!
$SCANNING prisforutsigelse
Vil du vite hvor $SCANNING kan være på vei? Vår $SCANNING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.