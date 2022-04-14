Look bro (LOOK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Look bro (LOOK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Look bro (LOOK) Informasjon "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Offisiell nettside: https://looksolana.com Kjøp LOOK nå!

Look bro (LOOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Look bro (LOOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 254.94K Total forsyning: $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 254.94K All-time high: $ 0.00883169 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025502

Look bro (LOOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Look bro (LOOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOKs tokenomics, kan du utforske LOOK tokenets livepris!

LOOK prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOK kan være på vei? Vår LOOK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOK tokenets prisforutsigelse nå!

