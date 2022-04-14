Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Looby by Stephen Bliss (LOOBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Informasjon LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Offisiell nettside: https://www.looby.love/ Kjøp LOOBY nå!

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Looby by Stephen Bliss (LOOBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 528.70K $ 528.70K $ 528.70K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 554.77K $ 554.77K $ 554.77K All-time high: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 All-Time Low: $ 0.00013442 $ 0.00013442 $ 0.00013442 Nåværende pris: $ 0.00055519 $ 0.00055519 $ 0.00055519 Lær mer om Looby by Stephen Bliss (LOOBY) pris

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Looby by Stephen Bliss (LOOBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOBYs tokenomics, kan du utforske LOOBY tokenets livepris!

LOOBY prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOBY kan være på vei? Vår LOOBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOBY tokenets prisforutsigelse nå!

