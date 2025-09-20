Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0006334 $ 0.0006334 $ 0.0006334 24 timer lav $ 0.00068938 $ 0.00068938 $ 0.00068938 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0006334$ 0.0006334 $ 0.0006334 24 timer høy $ 0.00068938$ 0.00068938 $ 0.00068938 All Time High $ 0.00344273$ 0.00344273 $ 0.00344273 Laveste pris $ 0.00013442$ 0.00013442 $ 0.00013442 Prisendring (1H) +1.14% Prisendring (1D) +1.21% Prisendring (7D) +26.57% Prisendring (7D) +26.57%

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) sanntidsprisen er $0.00064817. I løpet av de siste 24 timene har LOOBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0006334 og et toppnivå på $ 0.00068938, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOBY er $ 0.00344273, mens den rekordlave prisen er $ 0.00013442.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOBY endret seg med +1.14% i løpet av den siste timen, +1.21% over 24 timer og +26.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 617.67K$ 617.67K $ 617.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 648.12K$ 648.12K $ 648.12K Opplagsforsyning 952.95M 952.95M 952.95M Total forsyning 999,929,628.046111 999,929,628.046111 999,929,628.046111

Nåværende markedsverdi på Looby by Stephen Bliss er $ 617.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOBY er 952.95M, med en total tilgang på 999929628.046111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 648.12K.