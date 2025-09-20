longevity (LONGEVITY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.61% Prisendring (7D) +5.42% Prisendring (7D) +5.42%

longevity (LONGEVITY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LONGEVITY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LONGEVITY er $ 0.00193848, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LONGEVITY endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

longevity (LONGEVITY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på longevity er $ 23.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LONGEVITY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.19K.