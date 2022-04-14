Long Mao (LMAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Long Mao (LMAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Long Mao (LMAO) Informasjon A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync. Offisiell nettside: https://www.longmao.io/ Kjøp LMAO nå!

Long Mao (LMAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Long Mao (LMAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.27K $ 49.27K $ 49.27K Total forsyning: $ 766.31M $ 766.31M $ 766.31M Sirkulerende forsyning: $ 766.31M $ 766.31M $ 766.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.27K $ 49.27K $ 49.27K All-time high: $ 0.00544452 $ 0.00544452 $ 0.00544452 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Long Mao (LMAO) pris

Long Mao (LMAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Long Mao (LMAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMAOs tokenomics, kan du utforske LMAO tokenets livepris!

LMAO prisforutsigelse Vil du vite hvor LMAO kan være på vei? Vår LMAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LMAO tokenets prisforutsigelse nå!

