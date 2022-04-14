Lola (LOLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lola (LOLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lola (LOLA) Informasjon LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X. Offisiell nettside: https://twitter.com/lola_onchain Kjøp LOLA nå!

Lola (LOLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lola (LOLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.34K $ 50.34K $ 50.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.34K $ 50.34K $ 50.34K All-time high: $ 0.04838985 $ 0.04838985 $ 0.04838985 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lola (LOLA) pris

Lola (LOLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lola (LOLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOLAs tokenomics, kan du utforske LOLA tokenets livepris!

LOLA prisforutsigelse Vil du vite hvor LOLA kan være på vei? Vår LOLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOLA tokenets prisforutsigelse nå!

