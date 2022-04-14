Loky by Virtuals (LOKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Loky by Virtuals (LOKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Loky by Virtuals (LOKY) Informasjon Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Offisiell nettside: https://lokyai.com/

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Loky by Virtuals (LOKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Total forsyning: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Sirkulerende forsyning: $ 940.13M $ 940.13M $ 940.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M All-time high: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00118477 $ 0.00118477 $ 0.00118477

Loky by Virtuals (LOKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Loky by Virtuals (LOKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

LOKY prisforutsigelse Vil du vite hvor LOKY kan være på vei? Vår LOKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

