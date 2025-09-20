Loky by Virtuals (LOKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00147174 $ 0.00147174 $ 0.00147174 24 timer lav $ 0.00167545 $ 0.00167545 $ 0.00167545 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00147174$ 0.00147174 $ 0.00147174 24 timer høy $ 0.00167545$ 0.00167545 $ 0.00167545 All Time High $ 0.0115318$ 0.0115318 $ 0.0115318 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.55% Prisendring (1D) -7.47% Prisendring (7D) -19.77% Prisendring (7D) -19.77%

Loky by Virtuals (LOKY) sanntidsprisen er $0.00153862. I løpet av de siste 24 timene har LOKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147174 og et toppnivå på $ 0.00167545, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOKY er $ 0.0115318, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOKY endret seg med +1.55% i løpet av den siste timen, -7.47% over 24 timer og -19.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Loky by Virtuals (LOKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Opplagsforsyning 940.13M 940.13M 940.13M Total forsyning 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768

Nåværende markedsverdi på Loky by Virtuals er $ 1.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOKY er 940.13M, med en total tilgang på 995683653.9076768. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.53M.