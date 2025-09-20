Dagens Lokr livepris er 0.00108227 USD. Spor prisoppdateringer for LKR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lokr livepris er 0.00108227 USD. Spor prisoppdateringer for LKR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LKR

LKR Prisinformasjon

LKR Offisiell nettside

LKR tokenomics

LKR Prisprognose

Lokr Pris (LKR)

1 LKR til USD livepris:

$0.00108283
$0.00108283$0.00108283
+200.90%1D
Lokr (LKR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:33:41 (UTC+8)

Lokr (LKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0.00108472
$ 0.00108472$ 0.00108472
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108472
$ 0.00108472$ 0.00108472

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+200.79%

+15.48%

+15.48%

Lokr (LKR) sanntidsprisen er $0.00108227. I løpet av de siste 24 timene har LKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00108472, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LKR er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LKR endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +200.79% over 24 timer og +15.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lokr (LKR) Markedsinformasjon

$ 41.20K
$ 41.20K$ 41.20K

--
----

$ 108.23K
$ 108.23K$ 108.23K

38.07M
38.07M 38.07M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lokr er $ 41.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LKR er 38.07M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.23K.

Lokr (LKR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lokr til USD ble $ +0.00072247.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lokr til USD ble $ -0.0000071741.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lokr til USD ble $ +0.0003002715.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lokr til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00072247+200.79%
30 dager$ -0.0000071741-0.66%
60 dager$ +0.0003002715+27.74%
90 dager$ 0--

Hva er Lokr (LKR)

HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."

Lokr (LKR) Ressurs

Offisiell nettside

Lokr Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lokr (LKR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lokr (LKR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lokr.

Sjekk Lokrprisprognosen nå!

LKR til lokale valutaer

Lokr (LKR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lokr (LKR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LKR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lokr (LKR)

Hvor mye er Lokr (LKR) verdt i dag?
Live LKR prisen i USD er 0.00108227 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LKR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LKR til USD er $ 0.00108227. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lokr?
Markedsverdien for LKR er $ 41.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LKR?
Den sirkulerende forsyningen av LKR er 38.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLKR ?
LKR oppnådde en ATH-pris på 1.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LKR?
LKR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LKR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LKR er -- USD.
Vil LKR gå høyere i år?
LKR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LKR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:33:41 (UTC+8)

