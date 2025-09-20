Lokr (LKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00108472 $ 0.00108472 $ 0.00108472 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00108472$ 0.00108472 $ 0.00108472 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +200.79% Prisendring (7D) +15.48% Prisendring (7D) +15.48%

Lokr (LKR) sanntidsprisen er $0.00108227. I løpet av de siste 24 timene har LKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00108472, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LKR er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LKR endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +200.79% over 24 timer og +15.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lokr (LKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.20K$ 41.20K $ 41.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.23K$ 108.23K $ 108.23K Opplagsforsyning 38.07M 38.07M 38.07M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lokr er $ 41.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LKR er 38.07M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.23K.