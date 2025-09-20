LogicNet (SN35) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 24 timer lav $ 4.46 $ 4.46 $ 4.46 24 timer høy 24 timer lav $ 4.02$ 4.02 $ 4.02 24 timer høy $ 4.46$ 4.46 $ 4.46 All Time High $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Laveste pris $ 0.444721$ 0.444721 $ 0.444721 Prisendring (1H) +1.61% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -8.44% Prisendring (7D) -8.44%

LogicNet (SN35) sanntidsprisen er $4.39. I løpet av de siste 24 timene har SN35 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.02 og et toppnivå på $ 4.46, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN35 er $ 5.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.444721.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN35 endret seg med +1.61% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -8.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LogicNet (SN35) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M Opplagsforsyning 2.56M 2.56M 2.56M Total forsyning 2,557,800.349917851 2,557,800.349917851 2,557,800.349917851

Nåværende markedsverdi på LogicNet er $ 11.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN35 er 2.56M, med en total tilgang på 2557800.349917851. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.08M.