Lodestar (LODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00170567 $ 0.00170567 $ 0.00170567 24 timer lav $ 0.00175537 $ 0.00175537 $ 0.00175537 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00170567$ 0.00170567 $ 0.00170567 24 timer høy $ 0.00175537$ 0.00175537 $ 0.00175537 All Time High $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 Laveste pris $ 0.00170567$ 0.00170567 $ 0.00170567 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.63% Prisendring (7D) -53.07% Prisendring (7D) -53.07%

Lodestar (LODE) sanntidsprisen er $0.00175201. I løpet av de siste 24 timene har LODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170567 og et toppnivå på $ 0.00175537, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LODE er $ 2.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.00170567.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LODE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.63% over 24 timer og -53.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lodestar (LODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.34K$ 23.34K $ 23.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.04K$ 35.04K $ 35.04K Opplagsforsyning 13.32M 13.32M 13.32M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lodestar er $ 23.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LODE er 13.32M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.04K.