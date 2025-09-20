Dagens Locust Pocus livepris er 0.00002091 USD. Spor prisoppdateringer for CICADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CICADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Locust Pocus livepris er 0.00002091 USD. Spor prisoppdateringer for CICADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CICADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Locust Pocus Pris (CICADA)

1 CICADA til USD livepris:

--
----
-1.80%1D
Locust Pocus (CICADA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:33:27 (UTC+8)

Locust Pocus (CICADA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002085
$ 0.00002085
24 timer lav
$ 0.00002145
$ 0.00002145
24 timer høy

$ 0.00002085
$ 0.00002085

$ 0.00002145
$ 0.00002145

$ 0.0013451
$ 0.0013451

$ 0.00001116
$ 0.00001116

--

-1.87%

-4.64%

-4.64%

Locust Pocus (CICADA) sanntidsprisen er $0.00002091. I løpet av de siste 24 timene har CICADA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002085 og et toppnivå på $ 0.00002145, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CICADA er $ 0.0013451, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CICADA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Locust Pocus (CICADA) Markedsinformasjon

$ 18.49K
$ 18.49K

--
----

$ 18.49K
$ 18.49K

884.24M
884.24M

884,235,140.017706
884,235,140.017706

Nåværende markedsverdi på Locust Pocus er $ 18.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CICADA er 884.24M, med en total tilgang på 884235140.017706. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.49K.

Locust Pocus (CICADA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Locust Pocus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Locust Pocus til USD ble $ +0.0000023053.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Locust Pocus til USD ble $ +0.0000036389.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Locust Pocus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.87%
30 dager$ +0.0000023053+11.03%
60 dager$ +0.0000036389+17.40%
90 dager$ 0--

Hva er Locust Pocus (CICADA)

A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Locust Pocus (CICADA) Ressurs

Offisiell nettside

Locust Pocus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Locust Pocus (CICADA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Locust Pocus (CICADA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Locust Pocus.

Sjekk Locust Pocusprisprognosen nå!

CICADA til lokale valutaer

Locust Pocus (CICADA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Locust Pocus (CICADA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CICADA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Locust Pocus (CICADA)

Hvor mye er Locust Pocus (CICADA) verdt i dag?
Live CICADA prisen i USD er 0.00002091 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CICADA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CICADA til USD er $ 0.00002091. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Locust Pocus?
Markedsverdien for CICADA er $ 18.49K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CICADA?
Den sirkulerende forsyningen av CICADA er 884.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCICADA ?
CICADA oppnådde en ATH-pris på 0.0013451 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CICADA?
CICADA så en ATL-pris på 0.00001116 USD.
Hva er handelsvolumet til CICADA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CICADA er -- USD.
Vil CICADA gå høyere i år?
CICADA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CICADA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:33:27 (UTC+8)

