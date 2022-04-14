Locked Money (LMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Locked Money (LMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Locked Money (LMY) Informasjon Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency. Offisiell nettside: https://locked.money

Locked Money (LMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Locked Money (LMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 983.05M $ 983.05M $ 983.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.66M $ 14.66M $ 14.66M All-time high: $ 0.00477719 $ 0.00477719 $ 0.00477719 All-Time Low: $ 0.00145759 $ 0.00145759 $ 0.00145759 Nåværende pris: $ 0.00142713 $ 0.00142713 $ 0.00142713 Lær mer om Locked Money (LMY) pris

Locked Money (LMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Locked Money (LMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMYs tokenomics, kan du utforske LMY tokenets livepris!

LMY prisforutsigelse Vil du vite hvor LMY kan være på vei? Vår LMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

