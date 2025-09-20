Locked Money (LMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00153292 24 timer lav $ 0.00160763 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00153292 24 timer høy $ 0.00160763 All Time High $ 0.00477719 Laveste pris $ 0.00153292 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -3.45% Prisendring (7D) -11.95%

Locked Money (LMY) sanntidsprisen er $0.00154193. I løpet av de siste 24 timene har LMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00153292 og et toppnivå på $ 0.00160763, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMY er $ 0.00477719, mens den rekordlave prisen er $ 0.00153292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMY endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -11.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Locked Money (LMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.51M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.41M Opplagsforsyning 980.67M Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Locked Money er $ 1.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMY er 980.67M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.41M.