LocalCoinSwap (LCS) Informasjon LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Offisiell nettside: https://www.localcoinswap.com/ Teknisk dokument: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Kjøp LCS nå!

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LocalCoinSwap (LCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Total forsyning: $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M Sirkulerende forsyning: $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.87M $ 22.87M $ 22.87M All-time high: $ 0.649845 $ 0.649845 $ 0.649845 All-Time Low: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 Nåværende pris: $ 0.314458 $ 0.314458 $ 0.314458 Lær mer om LocalCoinSwap (LCS) pris

LocalCoinSwap (LCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LocalCoinSwap (LCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LCS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LCSs tokenomics, kan du utforske LCS tokenets livepris!

