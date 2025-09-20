LocalCoinSwap (LCS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.312652 $ 0.312652 $ 0.312652 24 timer lav $ 0.315141 $ 0.315141 $ 0.315141 24 timer høy 24 timer lav $ 0.312652$ 0.312652 $ 0.312652 24 timer høy $ 0.315141$ 0.315141 $ 0.315141 All Time High $ 0.649845$ 0.649845 $ 0.649845 Laveste pris $ 0.00190108$ 0.00190108 $ 0.00190108 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -15.54% Prisendring (7D) -15.54%

LocalCoinSwap (LCS) sanntidsprisen er $0.314458. I løpet av de siste 24 timene har LCS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.312652 og et toppnivå på $ 0.315141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LCS er $ 0.649845, mens den rekordlave prisen er $ 0.00190108.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LCS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -15.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LocalCoinSwap (LCS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.03M$ 12.03M $ 12.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.87M$ 22.87M $ 22.87M Opplagsforsyning 38.25M 38.25M 38.25M Total forsyning 72,732,420.0 72,732,420.0 72,732,420.0

Nåværende markedsverdi på LocalCoinSwap er $ 12.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LCS er 38.25M, med en total tilgang på 72732420.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.87M.