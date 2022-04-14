LOAF (LOAF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOAF (LOAF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOAF (LOAF) Informasjon Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile. Offisiell nettside: https://loafonsol.xyz/ Kjøp LOAF nå!

LOAF (LOAF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOAF (LOAF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Total forsyning: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Sirkulerende forsyning: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LOAF (LOAF) pris

LOAF (LOAF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOAF (LOAF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOAF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOAF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOAFs tokenomics, kan du utforske LOAF tokenets livepris!

LOAF prisforutsigelse Vil du vite hvor LOAF kan være på vei? Vår LOAF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOAF tokenets prisforutsigelse nå!

