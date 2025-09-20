LOAF (LOAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001014 24 timer høy $ 0.00001047 All Time High $ 0.00014894 Laveste pris $ 0.00000474 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) +2.62%

LOAF (LOAF) sanntidsprisen er $0.00001019. I løpet av de siste 24 timene har LOAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001014 og et toppnivå på $ 0.00001047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOAF er $ 0.00014894, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOAF endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og +2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOAF (LOAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.16K Opplagsforsyning 997.20M Total forsyning 997,196,189.087567

Nåværende markedsverdi på LOAF er $ 10.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOAF er 997.20M, med en total tilgang på 997196189.087567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.16K.