LNKD Networks pris i dag

Sanntids LNKD Networks (LNKD) pris i dag er $ 0.00011114, med en 2.46% endring de siste 24 timene. Nåværende LNKD til USD konverteringssats er $ 0.00011114 per LNKD.

LNKD Networks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,701, med en sirkulerende forsyning på 384.20M LNKD. I løpet av de siste 24 timene LNKD har den blitt handlet mellom $ 0.00010848(laveste) og $ 0.00011372 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00024966, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010618.

Kortsiktig har LNKD beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LNKD Networks (LNKD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.70K$ 42.70K $ 42.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.14K$ 111.14K $ 111.14K Opplagsforsyning 384.20M 384.20M 384.20M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LNKD Networks er $ 42.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LNKD er 384.20M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.14K.