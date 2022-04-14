lmeow (LMEOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i lmeow (LMEOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

lmeow (LMEOW) Informasjon lmeow is a GCR inspired meme token on the Ethereum Blockchain that aims to pilot cat meme tokens. Originated by one of the most influential crypto Twitter personalities, @GCRClassic, lmeow sees to fulfill his prophecy. In a World led by Dog Coins, change the trend with lmeow. Less woof, more meow. Offisiell nettside: https://lmeow.club/ Kjøp LMEOW nå!

lmeow (LMEOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for lmeow (LMEOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M All-time high: $ 0.098616 $ 0.098616 $ 0.098616 All-Time Low: $ 0.00221224 $ 0.00221224 $ 0.00221224 Nåværende pris: $ 0.00773754 $ 0.00773754 $ 0.00773754 Lær mer om lmeow (LMEOW) pris

lmeow (LMEOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak lmeow (LMEOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMEOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMEOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMEOWs tokenomics, kan du utforske LMEOW tokenets livepris!

LMEOW prisforutsigelse Vil du vite hvor LMEOW kan være på vei? Vår LMEOW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LMEOW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!