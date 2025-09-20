lmeow (LMEOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00879194 $ 0.00879194 $ 0.00879194 24 timer lav $ 0.00940248 $ 0.00940248 $ 0.00940248 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00879194$ 0.00879194 $ 0.00879194 24 timer høy $ 0.00940248$ 0.00940248 $ 0.00940248 All Time High $ 0.098616$ 0.098616 $ 0.098616 Laveste pris $ 0.00221224$ 0.00221224 $ 0.00221224 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -1.57% Prisendring (7D) -17.51% Prisendring (7D) -17.51%

lmeow (LMEOW) sanntidsprisen er $0.00925329. I løpet av de siste 24 timene har LMEOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00879194 og et toppnivå på $ 0.00940248, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMEOW er $ 0.098616, mens den rekordlave prisen er $ 0.00221224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMEOW endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -1.57% over 24 timer og -17.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

lmeow (LMEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på lmeow er $ 9.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMEOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.25M.