Living the Dream (LTD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.44% Prisendring (7D) -7.21% Prisendring (7D) -7.21%

Living the Dream (LTD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LTD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LTD er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LTD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -7.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Living the Dream (LTD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.44K$ 113.44K $ 113.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 189.46K$ 189.46K $ 189.46K Opplagsforsyning 197.71B 197.71B 197.71B Total forsyning 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0

Nåværende markedsverdi på Living the Dream er $ 113.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LTD er 197.71B, med en total tilgang på 330194333333.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 189.46K.