Live Ai pris i dag

Sanntids Live Ai (LAU) pris i dag er $ 0.01671629, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LAU til USD konverteringssats er $ 0.01671629 per LAU.

Live Ai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,716.29, med en sirkulerende forsyning på 1.00M LAU. I løpet av de siste 24 timene LAU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.32, mens tidenes laveste notering var $ 0.0166658.

Kortsiktig har LAU beveget seg -- i løpet av den siste timen og -25.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Live Ai (LAU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Live Ai er $ 16.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAU er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.72K.