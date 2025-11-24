Little Buck pris i dag

Sanntids Little Buck (LITTLEBUCK) pris i dag er $ 0.00000964, med en 3.93% endring de siste 24 timene. Nåværende LITTLEBUCK til USD konverteringssats er $ 0.00000964 per LITTLEBUCK.

Little Buck rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,637.38, med en sirkulerende forsyning på 999.54M LITTLEBUCK. I løpet av de siste 24 timene LITTLEBUCK har den blitt handlet mellom $ 0.0000092(laveste) og $ 0.00000971 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00029831, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000918.

Kortsiktig har LITTLEBUCK beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -4.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Little Buck (LITTLEBUCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Opplagsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Total forsyning 999,542,143.903706 999,542,143.903706 999,542,143.903706

