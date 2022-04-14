Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Informasjon Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Offisiell nettside: https://labv2-revival.netlify.app/ Kjøp LAB-V2 nå!

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 118.09K $ 118.09K $ 118.09K Total forsyning: $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 221.00K $ 221.00K $ 221.00K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Lær mer om Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) pris

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAB-V2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAB-V2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAB-V2s tokenomics, kan du utforske LAB-V2 tokenets livepris!

