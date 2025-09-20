Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Prisinformasjon (USD)

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) sanntidsprisen er $0. I løpet av de siste 24 timene har LAB-V2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0 og et toppnivå på $ 0.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAB-V2 er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAB-V2 endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.71K$ 115.71K $ 115.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.55K$ 216.55K $ 216.55K Opplagsforsyning 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T Total forsyning 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23

Nåværende markedsverdi på Little Angry Bunny v2 er $ 115.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAB-V2 er 450,725,623,019.41T, med en total tilgang på 8.435000000000001e+23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.55K.