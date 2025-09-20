Dagens Little Angry Bunny v2 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LAB-V2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAB-V2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Little Angry Bunny v2 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LAB-V2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAB-V2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Little Angry Bunny v2 Logo

Little Angry Bunny v2 Pris (LAB-V2)

Ikke oppført

1 LAB-V2 til USD livepris:

$0
$0$0
0.00%1D
Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:23:20 (UTC+8)

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 timer lav
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 timer høy

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-0.64%

+0.03%

+6.19%

+6.19%

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) sanntidsprisen er $0. I løpet av de siste 24 timene har LAB-V2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0 og et toppnivå på $ 0.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAB-V2 er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAB-V2 endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Markedsinformasjon

$ 115.71K
$ 115.71K$ 115.71K

--
----

$ 216.55K
$ 216.55K$ 216.55K

450,725,623,019.41T
450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T

8.435000000000001e+23
8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23

Nåværende markedsverdi på Little Angry Bunny v2 er $ 115.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAB-V2 er 450,725,623,019.41T, med en total tilgang på 8.435000000000001e+23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.55K.

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Little Angry Bunny v2 til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Little Angry Bunny v2 til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Little Angry Bunny v2 til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Little Angry Bunny v2 til USD ble $ -0.0000000000000000001646809321849151.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.0+0.03%
30 dager$ 0.0000000000+12.87%
60 dager$ 0.0000000000+30.76%
90 dager$ -0.0000000000000000001646809321849151-100.00%

Hva er Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Ressurs

Offisiell nettside

Little Angry Bunny v2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Little Angry Bunny v2.

Sjekk Little Angry Bunny v2prisprognosen nå!

LAB-V2 til lokale valutaer

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAB-V2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Hvor mye er Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) verdt i dag?
Live LAB-V2 prisen i USD er 0.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAB-V2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAB-V2 til USD er $ 0.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Little Angry Bunny v2?
Markedsverdien for LAB-V2 er $ 115.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAB-V2?
Den sirkulerende forsyningen av LAB-V2 er 450,725,623,019.41T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAB-V2 ?
LAB-V2 oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAB-V2?
LAB-V2 så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til LAB-V2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAB-V2 er -- USD.
Vil LAB-V2 gå høyere i år?
LAB-V2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAB-V2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:23:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.