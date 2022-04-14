LitLab Games (LITT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LitLab Games (LITT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LitLab Games (LITT) Informasjon What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets. Offisiell nettside: https://www.litlabgames.com Teknisk dokument: https://litlabgames.com/Whitepaper.pdf Kjøp LITT nå!

LitLab Games (LITT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LitLab Games (LITT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.27K $ 102.27K $ 102.27K Total forsyning: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Sirkulerende forsyning: $ 826.39M $ 826.39M $ 826.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 334.06K $ 334.06K $ 334.06K All-time high: $ 0.058019 $ 0.058019 $ 0.058019 All-Time Low: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 Nåværende pris: $ 0.00012376 $ 0.00012376 $ 0.00012376 Lær mer om LitLab Games (LITT) pris

LitLab Games (LITT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LitLab Games (LITT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LITT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LITT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LITTs tokenomics, kan du utforske LITT tokenets livepris!

