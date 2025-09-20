LitLab Games Pris (LITT)
LitLab Games (LITT) sanntidsprisen er $0.00011755. I løpet av de siste 24 timene har LITT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011565 og et toppnivå på $ 0.00011786, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LITT er $ 0.058019, mens den rekordlave prisen er $ 0.000011.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LITT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.83% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på LitLab Games er $ 97.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LITT er 826.39M, med en total tilgang på 2699258754.475. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.30K.
I løpet av i dag er prisendringen på LitLab Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LitLab Games til USD ble $ -0.0000005605.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LitLab Games til USD ble $ -0.0000044514.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LitLab Games til USD ble $ -0.00001771120948087394.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.83%
|30 dager
|$ -0.0000005605
|-0.47%
|60 dager
|$ -0.0000044514
|-3.78%
|90 dager
|$ -0.00001771120948087394
|-13.09%
What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets.
