LitLab Games (LITT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011565 $ 0.00011565 $ 0.00011565 24 timer lav $ 0.00011786 $ 0.00011786 $ 0.00011786 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011565$ 0.00011565 $ 0.00011565 24 timer høy $ 0.00011786$ 0.00011786 $ 0.00011786 All Time High $ 0.058019$ 0.058019 $ 0.058019 Laveste pris $ 0.000011$ 0.000011 $ 0.000011 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.83% Prisendring (7D) -0.07% Prisendring (7D) -0.07%

LitLab Games (LITT) sanntidsprisen er $0.00011755. I løpet av de siste 24 timene har LITT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011565 og et toppnivå på $ 0.00011786, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LITT er $ 0.058019, mens den rekordlave prisen er $ 0.000011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LITT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.83% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LitLab Games (LITT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.14K$ 97.14K $ 97.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 317.30K$ 317.30K $ 317.30K Opplagsforsyning 826.39M 826.39M 826.39M Total forsyning 2,699,258,754.475 2,699,258,754.475 2,699,258,754.475

Nåværende markedsverdi på LitLab Games er $ 97.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LITT er 826.39M, med en total tilgang på 2699258754.475. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.30K.