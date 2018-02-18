Litecoin Cash (LCC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Litecoin Cash (LCC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Litecoin Cash (LCC) Informasjon Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Offisiell nettside: https://litecoinca.sh/ Teknisk dokument: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Kjøp LCC nå!

Litecoin Cash (LCC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Litecoin Cash (LCC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 934.99K $ 934.99K $ 934.99K Total forsyning: $ 817.10M $ 817.10M $ 817.10M Sirkulerende forsyning: $ 817.09M $ 817.09M $ 817.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 935.00K $ 935.00K $ 935.00K All-time high: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 All-Time Low: $ 0.00002765 $ 0.00002765 $ 0.00002765 Nåværende pris: $ 0.00114002 $ 0.00114002 $ 0.00114002 Lær mer om Litecoin Cash (LCC) pris

Litecoin Cash (LCC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Litecoin Cash (LCC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LCC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LCC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LCCs tokenomics, kan du utforske LCC tokenets livepris!

