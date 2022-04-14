Liqwid Finance (LQ) tokenomics
Liqwid Finance (LQ) Informasjon
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
Liqwid Finance (LQ) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liqwid Finance (LQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Liqwid Finance (LQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Liqwid Finance (LQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet LQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange LQ tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår LQs tokenomics, kan du utforske LQ tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.