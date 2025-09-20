Dagens Liqwid Finance livepris er 3.12 USD. Spor prisoppdateringer for LQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Liqwid Finance livepris er 3.12 USD. Spor prisoppdateringer for LQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LQ til USD livepris:

$3.11
$3.11$3.11
-4.50%1D
Liqwid Finance (LQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:18:08 (UTC+8)

Liqwid Finance (LQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.1
$ 3.1$ 3.1
24 timer lav
$ 3.27
$ 3.27$ 3.27
24 timer høy

$ 3.1
$ 3.1$ 3.1

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

$ 125.74
$ 125.74$ 125.74

$ 0.0000031
$ 0.0000031$ 0.0000031

-1.79%

-4.62%

+1.33%

+1.33%

Liqwid Finance (LQ) sanntidsprisen er $3.12. I løpet av de siste 24 timene har LQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.1 og et toppnivå på $ 3.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQ er $ 125.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQ endret seg med -1.79% i løpet av den siste timen, -4.62% over 24 timer og +1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liqwid Finance (LQ) Markedsinformasjon

$ 62.96M
$ 62.96M$ 62.96M

--
----

$ 65.41M
$ 65.41M$ 65.41M

20.21M
20.21M 20.21M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Liqwid Finance er $ 62.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQ er 20.21M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.41M.

Liqwid Finance (LQ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Liqwid Finance til USD ble $ -0.151164727647646.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Liqwid Finance til USD ble $ -0.1729291200.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Liqwid Finance til USD ble $ -0.5124687360.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Liqwid Finance til USD ble $ +1.0408499260690384.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.151164727647646-4.62%
30 dager$ -0.1729291200-5.54%
60 dager$ -0.5124687360-16.42%
90 dager$ +1.0408499260690384+50.06%

Hva er Liqwid Finance (LQ)

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Liqwid Finance (LQ) Ressurs

Offisiell nettside

Liqwid Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Liqwid Finance (LQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Liqwid Finance (LQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Liqwid Finance.

Sjekk Liqwid Financeprisprognosen nå!

LQ til lokale valutaer

Liqwid Finance (LQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Liqwid Finance (LQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Liqwid Finance (LQ)

Hvor mye er Liqwid Finance (LQ) verdt i dag?
Live LQ prisen i USD er 3.12 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LQ til USD er $ 3.12. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Liqwid Finance?
Markedsverdien for LQ er $ 62.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LQ?
Den sirkulerende forsyningen av LQ er 20.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLQ ?
LQ oppnådde en ATH-pris på 125.74 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LQ?
LQ så en ATL-pris på 0.0000031 USD.
Hva er handelsvolumet til LQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LQ er -- USD.
Vil LQ gå høyere i år?
LQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:18:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.