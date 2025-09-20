Liqwid Finance (LQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24 timer lav $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 24 timer høy 24 timer lav $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 24 timer høy $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 All Time High $ 125.74$ 125.74 $ 125.74 Laveste pris $ 0.0000031$ 0.0000031 $ 0.0000031 Prisendring (1H) -1.79% Prisendring (1D) -4.62% Prisendring (7D) +1.33% Prisendring (7D) +1.33%

Liqwid Finance (LQ) sanntidsprisen er $3.12. I løpet av de siste 24 timene har LQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.1 og et toppnivå på $ 3.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQ er $ 125.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQ endret seg med -1.79% i løpet av den siste timen, -4.62% over 24 timer og +1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liqwid Finance (LQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.96M$ 62.96M $ 62.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.41M$ 65.41M $ 65.41M Opplagsforsyning 20.21M 20.21M 20.21M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Liqwid Finance er $ 62.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQ er 20.21M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.41M.