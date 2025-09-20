Liquor (LIQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -7.83% Prisendring (7D) -9.33% Prisendring (7D) -9.33%

Liquor (LIQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIQ er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIQ endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -7.83% over 24 timer og -9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquor (LIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.91K$ 56.91K $ 56.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.91K$ 56.91K $ 56.91K Opplagsforsyning 69.70B 69.70B 69.70B Total forsyning 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Nåværende markedsverdi på Liquor er $ 56.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQ er 69.70B, med en total tilgang på 69696969696.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.91K.