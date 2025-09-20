Liquity USD (LUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999754 $ 0.999754 $ 0.999754 24 timer lav $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999754$ 0.999754 $ 0.999754 24 timer høy $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0.896722$ 0.896722 $ 0.896722 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.07% Prisendring (7D) +0.07%

Liquity USD (LUSD) sanntidsprisen er $1.004. I løpet av de siste 24 timene har LUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999754 og et toppnivå på $ 1.005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUSD er $ 1.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.896722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquity USD (LUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.00M$ 38.00M $ 38.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.00M$ 38.00M $ 38.00M Opplagsforsyning 37.88M 37.88M 37.88M Total forsyning 37,876,987.74807059 37,876,987.74807059 37,876,987.74807059

Nåværende markedsverdi på Liquity USD er $ 38.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUSD er 37.88M, med en total tilgang på 37876987.74807059. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.00M.